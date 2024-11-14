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Эксперты рассказали, в каких продуктах содержатся сложные углеводы

Эксперты рассказали, в каких продуктах содержатся сложные углеводы

Правильное питание – залог здоровья и хорошей физической формы. Эксперты назвали топ-5 продуктов, в которых содержатся сложные углеводы, которые медленно перевариваются и не приводят к резким скачкам глюкозы.

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