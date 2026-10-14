Словакия не примет участия в выдаче нового кредита Европейского союза для Украины, если такой вопрос снова будет рассматриваться, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Депутат ЕП Ваннач...
- Названа вероятная...
- Лавров: размещени...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым