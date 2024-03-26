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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Иван Колотов: «Приехал на чемпионат России с мыслями, что пора вылезать из ямы. Сегодня понимал, что ноль – лучшая смазка»

«Этот сезон сложился для меня не очень удачно. Но я приехал на этот чемпионат с мыслями о том, что пора уже вылезать из этой ямы.

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