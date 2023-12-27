Опасен ли воздух у месторождения Каратурун Южный?

Горение скважины на месторождении Каратурун Южный ТОО «Бузачи Нефть» полностью прекратилось. Экологи взяли пробы атмосферного воздуха возле скважины и санитарно-защитной зоны, и рассказали о результатах проведенных исследований.
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