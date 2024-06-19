Главу WADA Баньку вызвали в конгресс США на антидопинговые слушания перед ОИ

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька вызван в конгресс США на слушания по теме «Изучение антидопинговых мер в преддверии Олимпийских игр 2024 года», пишет РИА Новости со ссылкой на сайт Комитета палаты представителей США по энергетике и торговле.