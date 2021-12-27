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В России доля работников с зарплатами ниже МРОТ уменьшилась до 2,5%

В России доля работников с зарплатами ниже МРОТ уменьшилась до 2,5%

Доля жителей России, которые работают на крупных и средних предприятиях и получают зарплату ниже уровня МРОТ, уменьшилась с апреля 2019 года на 0,4 процентного пункта, до 2,5%, их количество на апрель текущего года составила 689,8 тысяч человек.

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