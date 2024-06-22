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Соболенко снялась с четвертьфинала в Берлине из-за проблем с плечом

Соболенко снялась с четвертьфинала в Берлине из-за проблем с плечом

Арина Соболенко снялась с четвертьфинала турнира WTA 500 в Берлине. Она не доиграла матч, в котором уступала 1:5 Анне Калинской.

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