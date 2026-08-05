«Этим сроком и ограничится всё»: замгубернатора ХМАО Ислаев пригрозил увольнениями строительным чиновникам за срыв проектов по благоустройству

Четыре муниципалитета Ханты-Мансийского автономного округа — Пыть-Ях, Нефтеюганск, Покачи и Октябрьский район — столкнулись с серьезными проблемами при реализации проектов благоустройства, запланированных на этот год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».