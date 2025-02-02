Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 733 подписчика

Украинские провокаторы нацелились на мигрантов

Украинские провокаторы нацелились на мигрантов

Украинец про видом россиянина оскорблял мигрантов из Узбекистана @ РИА Новости Tекст: Андрей Резчиков В интернете появился скандальный ролик с оскорблениями в адрес узбеков-мигрантов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Ипатов
Бриты с помощью Ципсо пользуются ситуацией, которую создавали много лет сами наши власти, исходя из весьма странных, сомнительных и более чем спорных соображений (да че там, прежде всего кто то бабки на этом нехилые получал, в т.ч и и от тех же британских и американских спецслужб) тем самым подставили под удар всю страну. Теперь надо отвечать по меньшей мере по двум направлениям - навести полный порядок с миграцией, искоренить корни происходящего, и второе - устранить физически этот отточенный до предела инструмент западных спецслужб - это самое Ципсо, как минимум всю их инфраструктуру и другие их инструменты
Ответить
19 час.
Silver Kont
А чурки нам действительно нужны? С их самками и выблядками?
Ответить
19 час.
наверх