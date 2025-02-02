Сергей Ипатов

Бриты с помощью Ципсо пользуются ситуацией, которую создавали много лет сами наши власти, исходя из весьма странных, сомнительных и более чем спорных соображений (да че там, прежде всего кто то бабки на этом нехилые получал, в т.ч и и от тех же британских и американских спецслужб) тем самым подставили под удар всю страну. Теперь надо отвечать по меньшей мере по двум направлениям - навести полный порядок с миграцией, искоренить корни происходящего, и второе - устранить физически этот отточенный до предела инструмент западных спецслужб - это самое Ципсо, как минимум всю их инфраструктуру и другие их инструменты