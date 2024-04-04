Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Изоляция России – это миф»

«Изоляция России – это миф»

На Западе признают, что санкции сделали нашу страну лишь сильнее Николай Петров Одна из самых русофобских британских газет Daily Mail* неожиданно объявила, что «санкции против Москвы нанесли ущерб европейской экономике, в то время как российская выросла».

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