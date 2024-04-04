На Западе признают, что санкции сделали нашу страну лишь сильнее Николай Петров Одна из самых русофобских британских газет Daily Mail* неожиданно объявила, что «санкции против Москвы нанесли ущерб европейской экономике, в то время как российская выросла».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии