В первый день молодежного чемпионата Европы по тайскому боксу в Париже белорусские спортсмены завоевали пять золотых, три серебряные и две бронзовые медали в возрастных категориях до 12 и до 14 лет.
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