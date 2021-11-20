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Мужчина спас птицу, которая запуталась в пакете

Голубь – не водоплавающая птица. Но это пернатое создание угодило в воду из-за пластикового пакета. Если бы не проезжавший мимо мужчина, птице пришлось бы худо…The post Мужчина спас птицу, которая запуталась в пакете first appeared on Мур ТВ.

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