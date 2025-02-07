Какая погода ждет калужан на выходных

Февраль начался с аномально теплых температур, превышающих нормы на 10-12 градусов. На текущей неделе арктическое тепло уже переместилось на восток, и рекордные температуры были зафиксированы в Сибири и на Крайнем СевереФевраль начался с аномально теплых температур, превышающих нормы на 10-12 градусов.
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