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Калужские новости

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Какая погода ждет калужан на выходных

Какая погода ждет калужан на выходных

Февраль начался с аномально теплых температур, превышающих нормы на 10-12 градусов. На текущей неделе арктическое тепло уже переместилось на восток, и рекордные температуры были зафиксированы в Сибири и на Крайнем СевереФевраль начался с аномально теплых температур, превышающих нормы на 10-12 градусов.

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