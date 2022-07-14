Вертолет ВСУ пытался поджечь урожай в прифронтовой зоне тепловыми ловушками

Сейчас кадры, после просмотра которых сразу становится ясно, кто и как относится к людям на Украине. Вертолет с опознавательными знаками ВСУ кружит над полями пшеницы в прифронтовой зоне и отстреливает тепловые ловушки, чтобы поджечь урожай.