Прогноз числа частных инвесторов на Московской бирже

Описанные в исследовании студентами 2 курса магистратуры «Инвестиции на финансовых рынках» НИУ ВШЭ Якушовой Олесей, Резеповым Димитрием, Заставским Романом и студенткой 1 курса магистратуры Куксиной Миленой тенденции формируют основу для устойчивого развития российского фондового рынка, способствуя достижению поставленных целей к 2035 году.