В Москве продолжается устройство шпиля башни Национального космического центра

Строители уже завершили устройство основных конструкций навершия высотной части Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, продолжаются монолитные работы по устройству 40-метрового шпиля башни Национального космического центра.
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