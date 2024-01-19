Старый добрый Арни: Шварценеггер похабными шутками прокомментировал своё задержание (18+)

Мюнхен. Германия. Арнольд Шварценеггер, задержанный таможней Мюнхена за провоз дорогих часов Audemars Piguet, на аукционе Schwarzenegger Climate Initiative (климатическая инициатива Шварценеггера) в Китцбюэле отпустил несколько шуток про своё задержание.
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