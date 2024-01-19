SUSANIN
ГлавнаяБлогHi-techБизнес Власть Город Финансы Здоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SUSANIN

146 подписчиков

Старый добрый Арни: Шварценеггер похабными шутками прокомментировал своё задержание (18+)

Старый добрый Арни: Шварценеггер похабными шутками прокомментировал своё задержание (18+)

Мюнхен. Германия. Арнольд Шварценеггер, задержанный таможней Мюнхена за провоз дорогих часов Audemars Piguet, на аукционе Schwarzenegger Climate Initiative (климатическая инициатива Шварценеггера) в Китцбюэле отпустил несколько шуток про своё задержание.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх