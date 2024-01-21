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Граждане РФ смогут отказаться от допуслуг по кредитам в течение 30 дней

Граждане РФ смогут отказаться от допуслуг по кредитам в течение 30 дней

Россияне смогут отказаться от дополнительных услуг при оформлении кредита в течение месяца. Такой закон вступает в силу 21 января, говорится в сообщении просветительского ресурса Банка России «Финансовая культура».

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