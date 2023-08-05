В сквере Салехарда установят уникальный арт-объект

В Салехарде активно благоустраивают новую рекреационную зону на улице Республики. Как отметили в городской администрации, на территории сквера будет установлена оригинальная инсталляция («арт-сюрприз по эскизу молодого салехардского мастера»).
В Салехарде активно благоустраивают новую рекреационную зону на улице Республики. Как отметили в городской администрации, на территории сквера будет установлена оригинальная инсталляция («арт-сюрприз по эскизу молодого салехардского мастера»).
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