Красный Север

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  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

В сквере Салехарда установят уникальный арт-объект

В сквере Салехарда установят уникальный арт-объект

В Салехарде активно благоустраивают новую рекреационную зону на улице Республики. Как отметили в городской администрации, на территории сквера будет установлена оригинальная инсталляция («арт-сюрприз по эскизу молодого салехардского мастера»).

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