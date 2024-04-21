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Закон и Порядок

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Первые санкции США против израильской армии

Первые санкции США против израильской армии

Axios: США введут санкции против батальона армии Израиля Нетцах Иегуда Израильский батальон, набранный из ультраортодоксальных мужчин, окажется под санкциями США за насилие против мирных палестинцев, выяснил Axios.

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