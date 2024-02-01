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Экс-министр здравоохранения Челябинской области вернулась в ТФОМС

Экс-министр здравоохранения Челябинской области вернулась в ТФОМС

Агата Ткачева снова возглавила ТФОМС Челябинской области. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Территориального ФОМС Челябинской области, сегодня, 1 февраля, первый заместитель губернатора Ирина Гехт представила коллективу директора фонда – покинувшую эту же должность два года назад Агату Ткачеву.

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