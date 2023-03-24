Инфореактор

1 086 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Борисов
    А пока между делом спонсирует ВСУ для убийства наших ребят!Но в глубине души,где то там,ну очень глубоко "переживает"...Анна Калашникова ...
  • Николай Егоров
    А Кто она ТАКАЯ Ида Галич ? Что я должен знать о ПРИСТРАСТИИ Иды ! Иудейка ПОДИ , вот СОП-лименники Иду и ТЯНУТ ! Звя...Ведущая Ида Галич...
  • Аля Нестеренко
    военное время и у Пригожина должна быть вся полнота власти при принятии им решений. Раз сам отвечает то и Право у нег...«Их героизм стал ...

Кандидат в президенты Турции Перинчек заявил о принадлежности Крыма России

Кандидат в президенты Турции Перинчек заявил о принадлежности Крыма России

Крым и новые регионы являются бесспорно российскими территориями. Об этом заявил претендент на должность президента Турции и лидер партии «Родина» Догу Перинчек.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх