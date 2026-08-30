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Шняги.Нет

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Кошки, которым дерево — лучшая кровать

Кошки, которым дерево — лучшая кровать

Представители семейства кошачьих давно доказали, что способны удивлять. Умение принимать любую форму, словно жидкость, и прочие таланты дополняются ещё одним — они готовы спать абсолютно в любом месте.

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