Кошки, которым дерево — лучшая кровать

Представители семейства кошачьих давно доказали, что способны удивлять. Умение принимать любую форму, словно жидкость, и прочие таланты дополняются ещё одним — они готовы спать абсолютно в любом месте.
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