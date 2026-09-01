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Аргументы и Факты

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ФСБ показала кадры задержания россиянки на Камчатке за госизмену

ФСБ показала кадры задержания россиянки на Камчатке за госизмену

На Камчатке сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали гражданку РФ по подозрению в работе на украинскую разведку.

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