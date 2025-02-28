Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Аркадий Шацкий
    Точно, для чего она ему не понятно, для такой армии нужны военные базы по всему мируРоссии нужна трех...
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Соратница Трампа намекнула, что и мир на нынешних условиях для Украины – уже хорошо

Соратница Трампа намекнула, что и мир на нынешних условиях для Украины – уже хорошо

Украина могла бы получить гораздо худшие итоги конфликта, чем то, что ей предлагается сейчас. Об этом в эфире телеканала «Голос Америки» заявила член конгресса США от Республиканской партии, эмигрировавшая с Украины экономист Виктория Спартц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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