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Татар-информ

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Депутат Госдумы назвал угрозы Зеленского свидетельством отчаяния

Депутат Госдумы назвал угрозы Зеленского свидетельством отчаяния

Заявление Владимира Зеленского о намерении создавать угрозу гражданской авиации над Россией свидетельствует об отчаянии киевского режима, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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