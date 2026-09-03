Депутат Госдумы назвал угрозы Зеленского свидетельством отчаяния

Заявление Владимира Зеленского о намерении создавать угрозу гражданской авиации над Россией свидетельствует об отчаянии киевского режима, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
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