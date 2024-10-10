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Пропавшая в лесу мать главного тренера тюменских биатлонистов найдена мертвой

Пропавшая в лесу мать главного тренера тюменских биатлонистов найдена мертвой

Пропавшая в лесу месяц назад мать главного тренера сборной Тюменской области по биатлону Максима Кугаевского найдена мертвой.

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