Пропавшая в лесу мать главного тренера тюменских биатлонистов найдена мертвой

Пропавшая в лесу месяц назад мать главного тренера сборной Тюменской области по биатлону Максима Кугаевского найдена мертвой.
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