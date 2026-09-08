В ФИФА подали жалобу на Инфантино, собравшую более 100 тысяч подписей. В ней упоминаются дело Балогуна и тесные связи с Трампом

Во вторник в комитет по этике ФИФА поступила жалоба на президента организации Джанни Инфантино . Документ подписали более 100 000 человек, а его отправителем выступила некоммерческая организация FairSquare, занимающаяся вопросами прав трудящихся-мигрантов, политических репрессий и спорта.