NYT: суд в США постановил взыскать с КНР $24 млрд за сокрытие данных о COVID-19

Федеральный суд Восточного округа штата Миссури 7 марта признал правительство Китая виновным в сокрытии информации о распространении коронавируса (COVID-19 ) в начале пандемии и постановил взыскать с властей страны около $24 млрд.
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