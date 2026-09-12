Глава ЕКА отверг планы Макрона отправить европейцев на Луну через 10 лет

Европа не сможет осуществить собственную пилотируемую миссию на Луну в течение десяти лет, как этого хочет президент Франции Эммануэль Макрон, заявил глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер 12 сентября газете Süddeutsche Zeitung.
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Да и хрен с ней, с Европой. Почему СССР, а потом Россия, после провала проекта Н-1 в 1974 , так ничего и не создала для пилотируемого полета на Луну? И даже исследовательские спутники на ее поверхность доставить не в состоянии?