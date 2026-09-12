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Глава ЕКА отверг планы Макрона отправить европейцев на Луну через 10 лет

Глава ЕКА отверг планы Макрона отправить европейцев на Луну через 10 лет

Европа не сможет осуществить собственную пилотируемую миссию на Луну в течение десяти лет, как этого хочет президент Франции Эммануэль Макрон, заявил глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер 12 сентября газете Süddeutsche Zeitung.

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Новый комментарий от пользователя
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Константин Самарин

Да и хрен с ней, с Европой. Почему СССР, а потом Россия, после провала проекта Н-1 в 1974 , так ничего и не создала для пилотируемого полета на Луну? И даже исследовательские спутники на ее поверхность доставить не в состоянии?