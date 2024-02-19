Генштаб РФ: операторами ПВО и РСЗО западного образца на Украине выступают кадровые военные НАТО

Военнослужащие НАТО под видом наемников участвуют в боевых действиях на территории Украины. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете «Красная звезда».
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