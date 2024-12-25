Тысячи литров химикатов попали в реку во время обрушения моста

Тысячи литров химикатов оказались сброшены в реку в Бразилии во время смертельного обрушения моста. Фото: Соцсети Бразильские власти проводят расследование после того, как в воскресенье рухнул мост, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека, а грузовики с серной кислотой и пестицидами упали в реку, что вызвало опасения по поводу загрязнения воды.