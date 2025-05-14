«Теперь действовать будем мы»: Европа «топит» мирный план Дональда Трампа по Украине

МОСКВА, 15 мая, ФедералПресс. Лидеры так называемой либеральной Европы не хотят, чтобы договоренности по урегулированию украинского конфликта были заключены при посредничестве президента США Дональда Трампа, заявил журналист, политик Максим Шевченко в программе «Царьград.