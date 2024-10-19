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Царьград

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Русские подразделения остались без трансляций с дронов. Алаудинов назвал глупостью отключение Discord

Русские подразделения остались без трансляций с дронов. Алаудинов назвал глупостью отключение Discord

Подразделения ВС России остались без трансляций с дронов. Алаудинов назвал глупостью отключение Discord.

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Комментарии
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сергей отказ от доллара и срочно
враги не спят и гадят как могут , и где СМЕРШ  ? АУ Власть есть или она только у пятой колонны
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