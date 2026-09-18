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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Назаров о КХЛ: «Топ-клубы, словно огромные грузовики, заправленные лучшим в мире российским топливом, без оглядки рванули вперед – с небольшой остановкой на выборных участках»

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров высказался о старте Фонбет Чемпионата КХЛ.  «Мы видим, что регулярный чемпионат КХЛ окончательно набрал обороты.

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