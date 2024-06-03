О тех, кому повезло стать штурмовиком, и не только

Мне часто задают вопрос о штурмовиках. Кто может быть штурмовиком? Были ли штурмовые подразделения в Красной, а затем в Советской Армии и прочее? Почему-то в большинстве вопросов подтекстом проходит мысль о том, что современные штурмовики – это внуки или правнуки тех подразделений, что штурмовали Кенигсберг, Берлин и другие города во время Великой Отечественной.