Прокуратура начала проверку после задержки шести авиарейсов в Новосибирске

ТАСС/Кирилл Кухмарь Транспортная прокуратура организовала проверку по факту отмены и задержки шести авиарейсов авиакомпании S7 Airlines (авиакомпания "Сибирь") в аэропорту Новосибирска, сообщила 13 августа Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.
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