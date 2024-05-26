Когда наслаждаться почти безлюдной Навагинской? Как можно раньше утром. Не хочу сказать, что много людей то плохо, но когда тут их почти нет — как-то проникаешься красотой этого места.
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Когда наслаждаться почти безлюдной Навагинской? Как можно раньше утром. Не хочу сказать, что много людей то плохо, но когда тут их почти нет — как-то проникаешься красотой этого места.