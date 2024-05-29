340 пляжей в Крыму готовы к курортному сезону, — Минкурортов РК

Под руководством министра курортов и туризма Республики Крым Вадима Волченко состоялось расширенное контрольное совещание в онлайн режиме в преддверии высокого курортного сезона с руководителями администраций и их заместителями, закрепленными за проведение курортного сезона и несущими персональную ответственность за подготовку туристической инфраструктуры в регионе.