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Крымское информационное агентство

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340 пляжей в Крыму готовы к курортному сезону, — Минкурортов РК

340 пляжей в Крыму готовы к курортному сезону, — Минкурортов РК

Под руководством министра курортов и туризма Республики Крым Вадима Волченко состоялось расширенное контрольное совещание в онлайн режиме в преддверии высокого курортного сезона с руководителями администраций и их заместителями, закрепленными за проведение курортного сезона и несущими персональную ответственность за подготовку туристической инфраструктуры в регионе.

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