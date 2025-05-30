Человек и ручной динозавр: что творилось бы сейчас на планете, если бы динозавры не вымерли

Вы когда-нибудь задумывались, как бы повернулась история, если бы динозавры не исчезли с лица земли? Умерли ли бы они позже? Появилось бы вообще человечество? Сюжет встречи человека и древних ящеров приходил в голову далеко не одному писателю-фантасту — вспомнить хотя бы «Затерянный мир» Артура Конана Дойла, «И грянул гром» Рэя Брэдбери и «Парк юрского периода» Майкла Крайтона.