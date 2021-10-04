Chevrolet Impala 1970: Металлолом за 1000 долларов

Американские машины 60-70-х годов пользовались всегда хорошим спросом. Обычно за такими авто стараются ухаживать, либо восстанавливать для дальнейшего применения в качестве очередного автомобиля в своей коллекции, либо в качестве прокатных машин.
Американские машины 60-70-х годов пользовались всегда хорошим спросом. Обычно за такими авто стараются ухаживать, либо восстанавливать для дальнейшего применения в качестве очередного автомобиля в своей коллекции, либо в качестве прокатных машин.
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