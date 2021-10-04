CAR

205 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Только что прокомментировал другую статью, повторю и тут: по всему судя, на МирТошен подрабатывает написанием военных...Реактивная устано...
  • Виктор Луговой
    У них тут что, милитари ориентированные школьники написанием статей подрабатывают? Это ж читать невозможно.Как ведро на дуло...
  • Антон
    Статья ни о чем))))))) или для блондинок)))Чтобы стояночный ...

Chevrolet Impala 1970: Металлолом за 1000 долларов

Chevrolet Impala 1970: Металлолом за 1000 долларов

Американские машины 60-70-х годов пользовались всегда хорошим спросом. Обычно за такими авто стараются ухаживать, либо восстанавливать для дальнейшего применения в качестве очередного автомобиля в своей коллекции, либо в качестве прокатных машин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх