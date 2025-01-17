Рост цен на продукты подрывает уровень жизни пенсионеров в России

Сергей Миронов, руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» в Государственной Думе, выразил обеспокоенность тем, что даже после дополнительной индексации в феврале российские пенсионеры продолжат сталкиваться с трудностями.
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