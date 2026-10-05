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Газета.ру

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В Нигерии заявили, что сборная сыграет с Россией экспериментальным составом

В Нигерии заявили, что сборная сыграет с Россией экспериментальным составом

Адемола Оладжире, исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря Федерации футбола Нигерии, раскрыл детали подготовки команды к товарищеской встрече с россиянами, передает Sport24.

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