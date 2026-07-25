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Аллею памяти героя Анатолия Зверева закончили в Шурышкарском районе

Аллею памяти героя Анатолия Зверева закончили в Шурышкарском районе

В селе Лопхари обустроили аллею Памяти имени Героя Советского Союза Анатолия Зверева. Объект расположен у местного образовательного центра и уже готов к проведению патриотических мероприятий, сообщили в «Максе» администрации Шурышкарского района.

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