Аллею памяти героя Анатолия Зверева закончили в Шурышкарском районе

В селе Лопхари обустроили аллею Памяти имени Героя Советского Союза Анатолия Зверева. Объект расположен у местного образовательного центра и уже готов к проведению патриотических мероприятий, сообщили в «Максе» администрации Шурышкарского района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии