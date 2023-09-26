Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Суперкубок по баскетболу 3х3 с участием команд из семи стран пройдет в пермском театре

В Перми 19 октября состоится второй в истории Суперкубок Единой Континентальной Лиги 3х3. Турнир с участием лучших команд по баскетболу 3х3 из семи стран (России, Сербии, Китая, Бразилии, Италии, Беларуси и Казахстана) пройдет в пермском «Театре-Театре».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх