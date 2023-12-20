Игорь Колыванов: У «Зенита» расслабились булки

Экс-нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов оценил игру «Зенита» в первой половине сезона и объяснил, почему команде тяжело выйти на первое место, не говоря о том, чтобы оторваться от преследователей, как раньше.
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