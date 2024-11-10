Украинцы должны забыть о Крыме.Крым ушел. Украинцы должны забыть о Крыме.Будущая администрация сосредоточится на достижении мира на Украине, а не на возвращении территорий.
Крым ушел. Украинцы должны забыть о Крыме
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Да сколько уже можно говорить, что юридически Крым ни одного дня даже не был украинским.
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4 час.
Руслан Техажев
Автор этого канала либо враг России, либо дурак с характером провокатора. Больше не намерен общаться.
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1 час.
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