Театр абсурда
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Театр абсурда

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Крым ушел. Украинцы должны забыть о Крыме

Крым ушел. Украинцы должны забыть о Крыме

Украинцы должны забыть о Крыме.Крым ушел. Украинцы должны забыть о Крыме.Будущая администрация сосредоточится на достижении мира на Украине, а не на возвращении территорий.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Да сколько  уже можно говорить, что юридически  Крым ни одного  дня  даже  не  был  украинским.
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4 час.
Руслан Техажев
Автор этого канала либо враг России, либо дурак с характером провокатора. Больше не намерен общаться.
Ответить
1 час.

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