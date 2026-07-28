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Царьград

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ФАС возбудила дело против новосибирских топливных компаний

ФАС возбудила дело против новосибирских топливных компаний

Федеральная антимонопольная служба начала дело против новосибирских компаний "ГК Альянс" и "Стрежтранссервис" за подозрение в картельном сговоре, из-за чего бензин АИ-92 и АИ-95 продавался по завышенным ценам для отдельных покупателей.

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