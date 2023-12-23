FT: решение суда в США о президентском иммунитете Трампа стало его победой

Постановление Верховного суда США не давать приоритет расследованию по отношению к предыдущему главе страны Дональду Трампу, в нарушении его прав на президентский иммунитет от предполагаемых преступлений, сейчас поможет ему победить.
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