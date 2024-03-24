Патриарх Кирилл в проповеди говорил об агрессии НАТО против Югославии

Глава Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что агрессия Североатлантического альянса против Югославии в 1999 году была не только попыткой Запада разрушить славянское государство.
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